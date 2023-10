Gary Magnée après Eupen - Anderlecht: "On doit tuer devant le goal"

Battus 1-3 alors qu’ils ont eu l’occasion pour recoller au score une seconde fois, les Eupenois avaient des regrets à l’issue de cette défaite. "Ce qui nous a manqué, c’est la finition devant le but. C’est ce qu’on n’a pas su faire et cela nous a un peu cassés", commente Gary Magnée, avant de revenir sur le but très rapide des Anderlechtois, après trente secondes de jeu à peine. "Ça a été dur, oui et non… Car après trente secondes, ça nous laisse encore pas mal de temps pour revenir au score. C’est à ce moment-là qu’il ne faut pas baisser la tête car le match dure nonante minutes", rappelle le médian, conscient qu’Eupen est peut-être passé à côté de quelque chose quand même… "On n’a pas été ridicule et je répète, on doit tuer devant le goal." Ce que n’a pas réussi à faire Isaac Nuhu une seconde fois de l’après-midi, malgré une grosse occasion devant Schmeichel. "Si on met celle-là au fond, c’est clair qu’on revient. Mais déjà en première mi-temps, on a eu d’autres opportunités. Je pense qu’à l’avenir, il ne faut pas répéter ces erreurs pour mieux concrétiser."