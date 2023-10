Face à Franchimont, une large victoire qui doit enfin lancer la saison des Andrimontois (photos)

"On n’était déjà pas bien dedans au départ et ce but a accentué le sentiment que rien ne pouvait nous arriver", explique le mentor des 600 Patrick Courtois. "On se doutait que le match allait basculer pour Andrimont car ils mettaient plus d’intensité, faisaient les courses, avaient plus de justesse dans les passes et gagnaient les duels."

Après une magnifique reprise de Nélissen qui s’écrase sur le piquet (15e), Mohamud égalise sur un penalty fort logiquement accordé. Dans la foulée, l’excellent Franssen donne l’avance à ses couleurs (2-1). Andrimont a ensuite l’occasion de faire de break mais Nélissen perd son duel avec Jamar. De retour des vestiaires, Andrimont reprend sa marche en avant. C’est pourtant le Franchimontois Vicqueray qui est à deux doigts de rétablir l’égalité.

"Malgré le fait qu’on était dominé, on peut égaliser sur cette action et la suite du match est alors différente", enchaîne le T1 franchimontois. "Mais on a pu voir sur ce match tout ce qu’on reproche à l’équipe depuis le début de saison. En football, c’est le mental qui fait avancer les jambes."

Franchimont vient de laisser passer sa chance et, sans un Jamar des grands jours, l’addition aurait pu être bien plus lourde. Finalement, ce sont deux buts de Mohamud (56e) et Kambembo (79e) qui offrent un succès aisé aux Andrimontois (4-1).

"On a mal démarré et un peu douté après le but d’ouverture", avoue le coach des Canaris Manu Ruiz-Marin. "Sur la rencontre, on s’est créé une flopée d’occasions mais on a encore une fois un peu péché à la finition. On en met quand même quatre et c’est déjà positif. Cette victoire doit être le déclic pour lancer notre saison. Il faut à présent aller chercher la victoire à Butgenbach."

Andrimont 4 – Franchimont 1

Arbitre: M. Lousberg

Cartes jaunes: Nélissen, J. Ponsard ; Mathonet

Buts: Simonis (0-1, 10e), Mohamud sur pen (1-1, 20e), Franssen (2-1, 24e), Mohamud (3-1, 50e), Kambembo (4-1, 79e)

ANDRIMONT: Witwrouw, Adjarpasic, Willems, J. Ponsard, Bragard, C. Ponsard, Isiktekiner, Ozdémir (62e Nagui), Nélissen (80e Bariskan), Mohamud (71e Azzouzi), Franssen (71e Kambembo)

FRANCHIMONT: Jamar, Henrion, Emonts (61e Maquinay), Mathonet, Messotten, Rensonnet (46e Lausberg), Noblué (75e Gilet), A. Vicqueray, Demoulin, Kivanda (61e Barzak), Simonis