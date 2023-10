Herve B étant bye et l’équipe de Trois-Frontières B orpheline de son entraîneur, les Soironnais auront peut-être l’occasion de s’isoler en tête du classement. "Il n’y a pas besoin de palabrer sur cette première défaite, nous savions très bien qu’elle arriverait à un moment. J’espère que nous retrouverons notre combativité face à Bolland B dans un match que j’imagine engagé physiquement, analyse Christophe Romain le coach. Nous sommes conscients qu’il y a un bon coup à jouer ce dimanche en tête du championnat"

Du côté de Bolland B, on positive et on ambitionne. "Notre objectif est clair, nous voulons prendre les trois points face à Soiron et en y mettant la manière. Nous sortons de trois semaines positives avec deux victoires et un nul, nous espérons poursuivre sur notre lancée. Le groupe est très jeune et nous les avons mis en garde pour ne pas tomber dans le panneau soironnais", expliquent Alexandre Simon et Anthony Solitro, les deux coachs bollandois.

Soiron – Bolland B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Rauw.

Absents à Soiron: Nicolas Delville (raison familiale), Damine Piedbœuf (vacances), Tom Godart blessure).

Absents à Bolland B: Guillaume Lambert, Romain Lambert, Julien Delheusy et Lucas Botterman (blessures), Guillaume Fohn et Simon Habrant seront avec la P3.