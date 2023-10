Évolution du score: 10e: 17-17, 20e: 32-33 (15-16), 30e: 57-49 (25-16), 40e: 75-71 (18-22).

RABC ENSIVAL: Hauglustaine 0, Genet 25, Schoonbroodt 9, Toussaint 6, Horris M. 0, Pitz T. 23, Horris V. 4, Pitz A. 3, Desert 4, Leclercqs 1.

"On shoote encore avec un pourcentage catastrophique et on est à un pauvre 17 sur 31 aux lancers francs", constate Antoine Massart, le coach d’une équipe d’Ensival qui a également multiplié les pertes de balle en tout genre. Ensival s’est effectivement affiché comme le champion du gaspillage ce dimanche après-midi face à une équipe de Musson qui a plusieurs fois pu revenir dans le match. "J’ai plusieurs joueurs en manque de confiance et un groupe très jeune qui manque encore de constance. Le plus important était de ne pas laisser échapper cette deuxième victoire."

Sur jeu placé, les paniers étaient chers en début de partie (5e: 7-4). Ensival – toujours privé de Solot et Erkenne blessés – emballait donc la partie dès que l’opportunité se présentait mais connaissait déjà beaucoup de déchet, y compris aux lancers francs. Après un score de parité (17-17) au terme du premier acte, le marquoir évoluait très lentement mais en faveur des locaux (16e: 26-20). Derrière de peu au repos (32-33), les Ensivalois avaient leur momentum à la reprise (24e: 44-35) et auraient pu espérer mieux encore à la demi-heure (57-49) sans autant de gaspillage coupable.

Le dernier acte redémarrait de la meilleure des façons avec deux bombes locales signées Schoonbroodt et Genet (32e: 63-49). Mais Musson ne baissait pas les bras (33e: 63-57) forçant un temps mort local. Heureusement, Genet tenait la baraque (35e: 69-61). Musson signait un nouveau retour (69-68) à deux minutes du terme face à des locaux brouillons et sans inspiration offensivement.

"Trop de joueurs se sont cachés derrière François Genet en fin de match", relève Antoine Massart dont les couleurs étaient comptées, par deux fois, à 24 secondes sans pouvoir prendre une option de tir. Musson passait à 69-70 à moins d’une minute du terme avant une bataille de lancers francs qui tournait en faveur des locaux.

BC St-Hubert 87 – BC Verviers 74

Évolution du score: 10e: 26-23, 20e: 42-37 (16-14), 30e: 72-60 (30-23), 40e: 87-74 (15-14).

BC VERVIERS: Laloge 3, Gerlache 12, Delsemme 2, Akinbodu 4, Pirard 12, Roosen 7, Casamento 3, Wilkin 16, Domken 7, Vermierdt 8.

"Nous étions attendus, nous avons été reçus mais nous n’étions pas prêts au combat", résume Bruno Dagnely après avoir concédé une première défaite avec le BC Verviers dans ce championnat lors d’un déplacement à St-Hubert. Les Verviétois ont perdu l’ensemble des quart-temps ne trouvant visiblement pas les ressources pour inverser la tendance.

"Si on veut avoir les moyens de nos ambitions, il faudra apprendre à réagir autrement lorsque l’on est en difficulté", prévient le coach du BC Verviers. "Cela dit, St-Hubert a très bien joué et mérite pleinement sa victoire. À nous d’en tirer les leçons !"

Il faudra réagir vite puisque c’est un derby face à Pepinster B qui se profile le week-end prochain.