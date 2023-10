Ensemble pour un nouveau départ ? L’appel lancé par les dirigeants du Stade Verviétois

L’histoire du ballon rond dans l’ancienne cité lainière n’a jamais été un long fleuve tranquille. Après moult péripéties, un nouveau club a vu le jour à l’aube de cette saison. Issu de la fusion entre le RCS Verviers et le Stade Disonais, il a réinvesti le stade de Bielmont pour marcher sur les traces de son glorieux aîné. Alignant une formation en D2 nationale amateur, une autre en 2ème provinciale et pouvant compter sur un vivier regroupant plus de 400 jeunes, il dispose d’un indéniable potentiel. Encore faut – trouver les moyens de le valoriser.