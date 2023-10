Elsaute, "scandaleux", dégoûte Waremme

Heureusement que Florian Campo passait par là, au milieu de la première période, pour planter le seul but de la partie. Suite à une belle combinaison avec Gary Deville, le médian étoilé trompe, d’un tir croisé, le portier visiteur qui ne peut rien sur cet envoi. Dans la foulée, Lucania puis Bustin ont bien tenté d’égaliser avant le repos, en vain.

Après la pause, les hommes de Boris Dome semblent encore moins convaincants, tout profit pour Waremme qui multiplie les occasions de but. Bustin et Lucania sont à nouveau les plus dangereux, mais rien n’y fait: Maxime François a chaque fois le dernier mot sur sa ligne de but. Même dans les arrêts de jeu, quand Denruyter pensait enfin tromper le dernier rempart local.

En face, hormis une frappe lointaine sur le piquet signée Cyrian Piette à cinq minutes du terme, rien n’a inquiété Florian Lemire. Monté sur la pelouse à l’heure de jeu, Cyrian Piette se fera même exclure stupidement dans les ultimes secondes après avoir balancé un adversaire dans les balustrades en réaction à une faute sur lui. À dix, Elsaute a tenu, mais que ce fut dur. "C’est un miracle qu’on prenne trois points. Merci à notre gardien et aux avants de Waremme, souligne Boris Dome. Je ne nous voyais pas réaliser une deuxième mi-temps exceptionnelle, mais il fallait par belle ou par laide, conserver ce 1-0. Je suis vraiment très déçu de notre prestation scandaleuse." En attendant, son équipe vient d’aligner une troisième victoire de rang et se retrouve avec onze points.

Elsaute 1 – Waremme 0

Arbitre: M. Meys.

Carte rouge: Piette (directe, 90e+4).

Carte jaune: Campo.

But: Campo (1-0, 24e).

ELSAUTE: François, Weber (81e Di Nicola), Rogister, Counet, Lecloux, Campo, Dohogne, Mazouze (64e Dirix), Deville (87e Fassin), Schenk (59e Piette), Diané.

WAREMME: Lemire, Rihon, Dumoulin, Gillard, Maglio, Lucania (81e Scalais), Denruyter, Saint-Mard (62e Étienne), Memeti, Venner (62e Lagrib), Bustin (67e N’Tumba).