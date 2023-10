De 0-3 à 2-3: Raeren-Eynatten a eu chaud en fin de match à Richelle

"Pendant une heure, nous sommes largement au-dessus, ça doit être 0-5. Puis nous prenons ce but un peu chanceux pour eux… et la confiance change de camp. Ce qui d’ailleurs n’aurait pas dû arriver", soutien Éric Vandebon, l’entraîneur de Raeren-Eynatten, lorsqu’il essaye de comprendre ce qui s’est passé dans la dernière demi-heure, ce dimanche 1er octobre 2023 contre Richelle. En effet, alors que son équipe a mené 0-3 dès la 17e minute, les troupes de Benoit Waucomont ne sont finalement pas passées si loin d’accrocher le nul. Malgré tout, les visiteurs ont réussi à retrouver le chemin du succès après trois semaines plus compliquées.