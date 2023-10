Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir les Aubelois ouvrir le score. Faysal Temsamani profitait d’une approximation de la défense hombourgeoise pour se retrouver seul face à Stassen et l’ajuster calmement. Les Orange tentaient bien de réagir mais ce sont les joueurs de Tony Niro qui se ménageaient deux nouvelles grosses opportunités par Temsamani, décidément bien en jambes. Il butait d’abord sur Stassen avant de voir Das sauver sa frappe à même la ligne.

Au retour des vestiaires, les protégés de Romain Cerfontaine se montraient plus entreprenants. Les échanges se durcissaient et Monsieur Counen commençaient sa distribution de cartons jaunes. À l’heure de jeu, Beckers effectuait une double parade pour protéger l’avantage des siens. À la 75e, Bayard écopait d’une seconde carte jaune et laissait ses équipiers à dix. Hombourg continuait à pousser mais s’exposait aux contres des Aubelois, qui se montraient maladroits et ne parvenaient pas à tuer le match. Malgré un dernier rush des locaux et la montée aux avants postes de leur gardien, le score n’évoluait plus.

À l’issue du match, Romain Cerfontaine, le T1 de Hombourg, était forcément déçu. "On avait à cœur de l’emporter et j’ai l’impression qu’on méritait au moins un point aujourd’hui. On a eu beaucoup de situations qui auraient pu amener des occasions. On commence bien le match mais on se fait punir sur notre première erreur, comme c’est souvent le cas ces dernières semaines. On s’est battu jusqu’au bout, malgré notre infériorité numérique. Cela fait quelques matches qu’on mange notre pain noir. Si ça fonctionnait au mérite, on aurait plusieurs points de plus. Malheureusement, ce n’est pas le cas. On va aborder trois rencontres compliquées et tout faire pour enrayer la spirale négative."

Aubel a su "se montrer solide", Hombourg mange son pain noir (photos)

"On se fait peur jusqu’au bout"

De son côté, Tony Niro, l’entraîneur aubelois, ne cachait pas sa satisfaction. "Quand l’adversaire annonce que s’il y a un match à ne pas perdre, c’est contre Aubel, on sait que ça va être une rencontre compliquée. L’état de la pelouse ne nous a pas facilité la tâche. Même si on n’a pas fait une grande prestation offensive, on a su se montrer solide. On a encore été notre plus grand adversaire aujourd’hui, car nous aurions dû tuer le match beaucoup plus tôt. Au contraire, on se fait peur jusqu’au bout. On va retenir les trois points, qui sont très importants pour le classement et le moral. L’emporter dans un derby fait toujours du bien psychologiquement."

Hombourg 0 – Aubel 1

Arbitre: M. Counen.

Carte rouge: Bayard (2J, 75e).

Cartes jaunes: Hick, Bauwens, Bayard ; Akdim, Remacle, Temsamani, Ernst.

But: Temsamani (0-1, 6e).

HOMBOURG: Stassen, Das (71e Schyns), Bayard, Degueldre (56e S. Meunier), D. Meunier, Baltus, Hick, Batholomé (63e Denoël), Tamma (56e Wets), Halleux, Bauwens.

AUBEL: Beckers, Charef, Willem, Niro, Roex, Ameur, Ernst, Remacle, Akdim (59e Lenaerts), Temsamani (66e Dohogne), Scheffer (76e Meyers).