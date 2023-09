"Une défaite nous mettrait à cinq points de Franchimont", prévient Ruiz-Marin (Andrimont)

"Si cette rencontre est importante pour les deux équipes, elle l’est encore davantage pour nous", note le T1 andrimontois Manu Ruiz-Marin. "Une défaite nous mettrait à cinq points de Franchimont. Dans le cas contraire, ceux-ci ne seraient jamais qu’à un point de nous. Malgré notre maigre bilan, mon équipe va de mieux en mieux. Malheureusement, il y a chaque fois cette petite erreur qui se paie cash. On est souvent meilleur dans le jeu, mais l’important est ce qui se passe dans les deux rectangles."

Du côté franchimontois, le dernier quatre sur six a permis à l’équipe de retrouver un peu de sérénité. "On va bien sûr essayer de rester dans cette continuité", avance le coach Patrick Courtois. "Ce serait bien de garder une nouvelle fois le zéro derrière et d’enchaîner avec une seconde victoire de rang. J’ai vu jouer Andrimont à Xhoris et il y avait livré une excellente première mi-temps. Il y a dans cette équipe des gars de qualité qui aiment bien la balle. C’est un adversaire dans nos cordes à condition de conserver les mêmes valeurs que celles affichées contre Amblève."

Andrimont – Franchimont (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Lousberg

Absents à Andrimont: Le noyau est au grand complet.

Absents à Franchimont: R. Vicqueray (suspendu), Hurdebise, Gillet, Tsimacidis et Vitrier (blessés)