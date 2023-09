Thomas Beckers (Hombourg B): "La pression est sur les épaules des Elsautois"

"Le niveau est bien plus élevé qu’en 4e provinciale, surtout dans cette série D, explique le gardien hombourgeois Thomas Beckers. On fait preuve de trop de naïveté dans les deux rectangles, c’est assez normal vu la jeunesse du groupe. Il ne faut pas oublier que nous avons perdu la moitié de l’équipe de la saison dernière, les plus expérimentés sont partis évoluer avec la réserve. Depuis trois semaines, il y a beaucoup de blessés dans le noyau A, à la place d’avoir du renfort ce sont plutôt des joueurs à nous qui vont aider la P1."

"Sushi", comme on le surnomme depuis ses 16 ans (il en a aujourd’hui 27), ne regrette pas d’avoir quitté Aubel, son club formateur, pour rejoindre les Oranges.

"Malgré un 0 sur 9, l’ambiance reste bonne, c’est très important. Face à des équipes comme Saint-Vith ou Walhorn, on a réalisé 70 minutes très correctes avant de nous écrouler. Ces deux résultats font un peu tache, mais personne ne nous a réellement surclassés dans les sept premiers matches. On va enchaîner avec un autre gros morceau mais nous n’allons pas monter sur le terrain en victime consentante."

Le maintien reste clairement l’objectif des Hombourgeois. Il ne faudrait pas aligner trop de défaites afin de rester accrocher au bon wagon. "Pour un club comme Hombourg, garder la deuxième équipe en P3 est très intéressant. Les infrastructures sont excellentes et la mentalité est top. Dimanche, la pression sera clairement sur les épaules des Elsautois qui espèrent monter pour réduire l’écart avec leur équipe A. On va essayer de jouer notre jeu et nous verrons bien ce que ça donne. Comme contre toutes les grosses cylindrées de la série, il s’agira d’être très concret dans les deux rectangles."

Hombourg B – Elsaute B (dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Fairon.

Absents à Hombourg B: Schmitz, Demarets et Lardinois (blessés).

Absents à Elsaute B: Hansen, Hiligsmann et Wirtzfeld (blessés).