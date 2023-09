Mené deux fois, Eupen y a pourtant cru contre Anderlecht

Eupen peine à trouver ses marques face à la vitesse des Mauves. Pourtant, c’est le même onze qui a débuté à La Gantoise, à l’exception de Magnée qui remplace Alloh blessé, auquel Florian Kohfeldt a fait confiance. Du côté des Mauves, avec Dolberg, Amuzu et Delaney blessés, Brian Riemer a dû se creuser la tête pour le onze titulaire. Vazquez, Dreyer et Diawara remplacent finalement les infirmés.

Si Anderlecht prend logiquement le jeu à son compte dans une rencontre qui a tendance à s’endormir au fil du temps, Eupen sait qu’il devra faire mouche sur ses rares occasions. Ce qu’a tenté de réaliser Van Genechten en armant une belle frappe du droit déviée par Schmeichel à la 33e. Mais surtout, ce qu’est parvenu à concrétiser Nuhu d’un superbe geste technique, sur un bel assist de Finnbogason (1-1).

Après le repos, les Eupenois étaient bien décidés à redémarrer de la meilleure des manières. Nuhu, sur le flanc droit, adresse un centre à Pantovic, qui ne peut ajuster pour cadrer devant Schmeichel.

Alors qu’Eupen semble tenir le point du partage, un coup de génie de Thorgan Hazard permet aux Mauves de prendre l’avantage, définitivement cette fois (1-2). Sur le centre de ce dernier au deuxième poteau, le malheureux Paeshuyse ne peut que pousser le ballon au fond de ses propres filets devant Vazquez à l’affût.

Déjà auteur d’un joli but le jour de son 22e anniversaire, Nuhu passe à côté du doublé et d’une seconde égalisation. Sur un centre parfait de Finnbogason, le Ghanéen loupe l’immanquable au petit rectangle à un quart d’heure du terme. En face, Anderlecht tue tout suspense via Vazquez, qui roule dans la farine Paeshuyse, pour aller tromper Slonina dans les ultimes minutes.

Les hommes de Florian Kohfeldt, passés très près d’une deuxième égalisation, peuvent avoir des regrets ce samedi. Ils signent là une quatrième défaite consécutive. Au-delà de la défaite des siens, le coach allemand tient à retenir les points positifs de son équipe. "Je remarque qu’on a su tenir tête à Anderlecht, mais cela n’a pas suffi. Pourtant, on a eu une deuxième opportunité d’égaliser, un ballon que tout le stade voyait sans doute au fond du but. Mais je retiens qu’on a joué avec beaucoup de courage et qu’on doit surtout mieux appréhender nos moments forts pendant nos rencontres", a commenté Florian Kohfeldt, logiquement déçu mais à la fois fier de son équipe après la défaite.

Eupen 1 – Anderlecht 3

Arbitre: M. Staessens.

Carte jaune: Christie-Davies

Buts: Dreyer (0-1, 1re) Nuhu (1-1, 38e) Paeshuyse csc (1-2, 68e) Vazquez (1-3, 88e).

EUPEN: Slonina, Palsson, Paeshuyse, Davidson, Van Genechten (76e Charles-Cook), Baiye (86e Kral), Christie-Davies (64e Bitumazala), Magnée, Pantovic, Nuhu (86e Youndje), Finnbogason.

ANDERLECHT: Schmeichel, Patris (69e Sardella), Debast, Vertonghen, Augustinsson, Leoni, Diawara (90e Arnstad), Rits, Dreyer (90e Stroeykens), Hazard (81e Lonwijk), Vazquez.