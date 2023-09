Pris à froid et ne peut pas grand-chose sur les trois buts mais décisif face à Rits à la 7e.

Palsson 5,5

Heureusement que l’Islandais est là au sein de la défense, mais il ne peut pas être omniprésent.

Paeshuyse 4

Piégé par Vazquez sur le 1-2 puis roulé dans la farine sur le troisième but. Ce n’était pas, à nouveau, son après-midi.

Davidson 4,5

Loin de son homme sur le but d’ouverture, lui laissant un boulevard pour aller planter le 0-1.

Van Genechten 5

Pris dans son dos sur le 0-1. A failli se faire pardonner à la demi-heure mais son envoi est dévié par Schmeichel.

Baiye 5

Une nouvelle fois sobre et efficace, mais un peu trop discret.

Christie-Davies 4,5

Le médian s’est montré assez discret. Logiquement remplacé à l’heure de jeu par Charles-Cook.

Magnée 5

Le médian a tenté quelques incursions offensives, sans trop de succès pour autant.

Pantovic 4,5

On attend beaucoup plus de l’offensif pour amener du danger dans le rectangle adverse. Presque transparent.

Nuhu 5

Pas très précis dans ses choix et ses gestes… jusqu’à son superbe but et l’égalisation. Mais loupe l’immanquable.

Finnbogason 4,5

L’Islandais n’a pas beaucoup pesé sur la défense adverse. Juste un éclair de lucidité pour son assist de la tête vers Nuhu.