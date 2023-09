Thomas Bauwens avant Hombourg-Aubel: "Tant qu’on gagne, c’est bien"

Thomas Bauwens fait partie des "exilés" et il admet que la rencontre de dimanche revêt un côté spécial. "On prépare ce match comme les autres mais il y a une excitation supplémentaire. Même si ça fait six ans que j’ai quitté Aubel, c’est toujours agréable et particulier d’affronter des anciens équipiers." Pour le meilleur buteur du défunt championnat, ce n’est pas le meilleur moment pour affronter son ancien club. "Ils sont dans une excellente spirale et en pleine confiance, alors que nous restons sur une gifle à Tilff et un match nul insuffisant face à Melen. Mais nous aborderons la rencontre avec l’ambition de l’emporter, comme à chaque match."

"Du mal à démarrer"

Le début de saison mitigé de Hombourg n’inquiète pas l’offensif, qui voit des circonstances atténuantes pour ses couleurs. "On a dû faire face à énormément d’absents et certains joueurs ont été contraints d’évoluer à des postes qui ne sont pas les leurs. Je reste malgré tout confiant. Notre noyau est mieux armé que la saison dernière. Le coach a recruté des joueurs de qualité, qui ont de l’envie et se sont parfaitement intégrés, même si ce n’est pas compliqué à Hombourg car nous formons une bande de potes."

À titre individuel, Thomas Bauwens sait qu’il doit faire mieux. "Mon début de saison n’est pas bon. Je ne me l’explique pas. J’ai du mal à démarrer alors que j’ai l’impression d’avoir effectué une bonne préparation. J’en suis à trois buts mais j’aurais dû être plus haut. Je ne me mets pas de pression. Je sais que mes équipiers sont derrière moi et me soutiennent. La saison dernière, j’ai inscrit mon troisième but début octobre à Eupen puis tout s’est enchaîné. Le titre de meilleur buteur n’est pas un objectif, je place l’équipe avant tout. Tant qu’on gagne, c’est bien", conclut le buteur.

Hombourg – Aubel (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Counen

Absents à Hombourg: Joiris, Potoms, Schnackers (blessés) ; Schonbrodt (école) ; Dorthu (revalidation) ; Belboom, Vanchaze, Beckers (P3)

Absents à Aubel: Diallo, Hansen, Kerff, Lahaye, Lennertz, Pauporte (blessés) ; Spits (raison privée)