Ster-Francorchamps doit "briser la petite spirale négative"

Après deux revers consécutifs, les Sterlains doivent profiter de la venue de Hannut pour se reprendre. Pour les hommes du coach Pascal Collin, il n’y a pas beaucoup d’alternatives autres qu’une victoire ce dimanche. "On doit se reprendre et briser la “petite” spirale négative. Autant face à Aubel, c’était un off day total, autant lors de la défaite au FC Eupen, j’ai vu un beau contenu sur l’ensemble de la rencontre", estime le tacticien des Rouge et Blanc.