Olivier Laffineur (Sart) avant d’affronter Melen: "Il est temps de reprendre trois points"

Les Verts pointent désormais à la douzième place avec une victoire et trois partages en 7 matches. "On est en manque de points. Maintenant par rapport à ce qu’on a montré depuis le début de la saison, le seul match où on a manqué quelque chose, c’était à domicile contre Flémalle (NDLR: défaite 1-2) . Avec un peu plus de réalisme, on aurait dû le gagner."

"Ça va être fermé au début"

C’est un match crucial pour le maintien puisque Melen est dans le sillage de Sart. Avec un point de moins dans son baluchon, l’Alliance est treizième avec un bilan de 5 unités sur les 21 possibles. Mais Olivier Laffineur sait que ce ne sera pas pour autant à un match facile. "C’est clair que ce dimanche contre Melen, ce sont les trois points qui seront ambitionnés. Melen est une équipe à notre portée, mais ils se diront la même chose de leur côté. C’est vraiment l’état de forme du moment qui va déterminer qui gagnera le match", analyse le mentor sartois qui s’attend à un match fermé contre la moins bonne attaque du championnat. "Ils marquent peu mais on encaisse peu aussi. Ça va être fermé au début et je pense que la première équipe qui marquera, prendra une option sur la victoire", détaille celui qui espère empocher son premier succès à domicile ce dimanche. "C’est maintenant, contre ce genre d’adversaire qu’il faut faire ce pas", termine-t-il.

Sart – Melen (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Habets

SART: Speder, Schyns, Depresseux, Siffert, Jakic, Grosjean, Stolsem, Evrard, Balhan, Dufour, Heindrichs, Sambi Lokonga, Keller, Colin, Meessen.

Absents à Sart: Dothée (voyage), Counotte, Louras, Vandeberg et Leonard sont blessés.