Max Halkin (Pepinster, TDM2): "Le groupe vit bien !"

"Je suis très impatient de jouer ce premier match à la maison", confie Maxime Halkin. "Je pense que si nous arrivons à rester constants dans nos prestations, toutes les équipes sont prenables. Il serait regrettable de revenir avec une victoire de Louvain et de s’incliner chez nous pour notre première à domicile. Nous allons tout donner pour sortir vainqueur de ce match et lancer notre saison de la meilleure des manières."

Avec déjà 13 points inscrits le week-end dernier, l’ailier pepin a déjà de très bonnes sensations… "La reprise s’est passée à merveille personnellement. J’étais très heureux de retrouver le groupe après une longue période de vacances. Sur le plan physique, je me sens également très bien à l’heure actuelle. En espérant avoir laissé derrière moi toutes les petites blessures, notamment au niveau de mes genoux, qui ont pu me gêner ces dernières années. D’un point de vue collectif, comme à son habitude, le groupe vit bien et l’intégration d’Ugo Jacoby se passe pour le mieux aussi. Il a repris l’entraînement sans contact cette semaine et on espère qu’il va pouvoir réintégrer le groupe à 100% rapidement."

Avec une seule arrivée pour un départ, le groupe pepin peut tabler sur la continuité cette saison. Sans doute un avantage en début de compétition. "On a sorti une excellente première prestation collective contre une très belle équipe de Louvain qui alignait quelques joueurs évoluant en D1", se réjouit Maxime Halkin. "L’ambition est de faire mieux que l’année passée. Nous avions accroché un Top 5 grâce à un très bon deuxième tour, donc pourquoi ne pas viser le Top 4 ou mieux cette année ? D’un point de vue personnel, mes ambitions sont les mêmes chaque année: me donner à 100% pour l’équipe et essayer d’apporter un maximum de choses pour rendre mes coéquipiers meilleurs et tirer le groupe vers le haut."

Wintgens (petite entorse) et Deblond (dos) sont incertains. Aldenhoff et Gillet (R2) compléteront l’effectif.