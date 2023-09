"Loin d’être à 100%, mais on progresse", dit Boris Dome (Elsaute)

D’autant plus que Waremme n’aura rien d’un oiseau pour le chat puisque l’équipe dirigée par Thierry Raskin vient de s’imposer face à Huy (1-0), un des favoris de la série. "Waremme est en reconstruction après une année compliquée en D2 ACFF. Je savais que ce serait un adversaire compétitif, le résultat de la semaine dernière le prouve. Leur dynamique est positive, on devra être méfiant." Dans une rencontre que Boris Dome envisage " avec beaucoup d’engagement et d’intensité". À ce propos, "on manque encore parfois de muscle, comme en deuxième période à Marloie", dit-il sur ses gars.

Et de conclure: "L’équipe est encore loin d’être à 100%, mais on progresse, on évolue bien. Je le remarque chaque jour. J’espère une troisième victoire de suite pour le confirmer !"

À noter que Williot va recommencer avec le groupe et sera normalement sélectionnable dans 15 jours. Deville, lui, est attendu de retour fin octobre.

Elsaute – Waremme (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Nicolas.

ELSAUTE: François, Rogister, Dohogne, Campo, G. Deville, Schenk, Lecloux, Counet Mazouze, Dirix, Diané, Weber, Di Nicola, Piette, Manchigov.

Absents: B. Deville, D’Affnay, Williot (blessés).