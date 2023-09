Fabio Farina (Stade Verviétois): "J’ai tourné la page mais La Calamine reste dans mon cœur"

Fabio Farina, l’actuel T2 de l’équipe verviétoise, n’a pas vécu cet ultime affrontement. Il avait déjà quitté l’équipe germanophone dont il avait été l’un des plus fidèles serviteurs durant de longues années.

"J’ai porté le maillot calaminois jusqu’en 2010 après avoir effectué toutes mes classes au Club Liégeois. Les rencontres avec notre plus proche voisin avaient toujours une saveur particulière, se souvient-il avec un brin de nostalgie dans la voix. J’ai déjà eu l’opportunité de retrouver mes anciennes couleurs quand j’évoluais à Hamoir mais ce match aura encore un tout autre parfum."

L’ombre de François Sterchelle

Alors qu’il semblait viscéralement lié à une phalange dont il incarnait toutes les valeurs, Fabio Farina a été contraint de quitter le stade Prince Philippe sans le moindre ménagement. "Comme pour quelques autres joueurs, Egide Sebastian avait décidé que mon contrat devait être drastiquement revu à la baisse sans la moindre négociation possible, se souvient l’inamovible défenseur des Vert et Blanc. Le choc fut rude à encaisser mais, aujourd’hui, la page est tournée et je garde de très bons souvenirs de ce long passage à l’Union."

Parmi ceux-ci, son inaltérable amitié avec le regretté François Sterchelle figure en lettres d’or tout en haut de l’affiche. "Nous étions unis comme peuvent l’être deux frères. J’ai eu beaucoup de mal à me remettre de sa tragique disparition en mai 2008. Avec le temps, je suis parvenu à faire mon deuil mais il est toujours aussi présent dans ma mémoire. Je ne pourrais pas m’empêcher d’avoir une pensée pour lui ce samedi soir et l’émotion sera inévitablement palpable."

Désormais, c’est dans le costume d’entraîneur-adjoint qu’il nourrit sa passion pour le ballon rond. Un choix qui n’a nullement été dicté une quelconque ambition. "Je suis arrivé à Dison en septembre 2019 à la demande de Jean-Sébastien Legros cherchant un remplaçant pour pallier le départ de Farid Nagui. Mon but n’est certainement pas d’envisager une carrière dans cette profession. Je veux simplement continuer à prendre du plaisir sur un terrain de football."

Focalisé sur l’aspect défensif

Bien que Christophe Kinet ait pris le relais de l’ancien coach sérésien, l’objectif est toujours le même sous la bannière du club fusionné.

"Ils ont une personnalité et un style différent mais leur approche du jeu est comparable. Et puis, je peux désormais travailler en complémentarité avec Guillaume Legros, mon vieux complice à Hamoir et… à La Calamine. Il s’occupe plus spécifiquement des attaquants alors que je me focalise sur l’aspect défensif de notre équipe."

Une équipe qui semble encore chercher ses marques en ce début de saison.

"Le niveau de la série est vraiment très relevé. Nous devons d’abord penser à construire des fondations solides et à nous stabiliser. Ensuite, nous pourrons peut-être regarder vers le haut…"

Dans cette optique, Fabio Farina est bien placé pour savoir que la réception du surprenant voisin calaminois constitue déjà un fameux test !