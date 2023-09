Alfred Finnbogason avant Eupen - Anderlecht: "On a mis quatre jours pour se remettre de la défaite à Gand"

La défaite à La Gantoise (2-1) laisse un goût (très) amer aux Eupenois. "En général, il nous faut 24 heures pour penser à autre chose et repartir de l’avant. Cette fois, on a mis trois ou quatre jours à s’en remettre, car on a fait une grosse première mi-temps, on a mené et on sait qu’on aurait pu gagner. L’important, c’est de retenir qu’on a fait mieux que résister chez un des favoris du championnat", commente, à tête reposée, Alfred Finnbogason à la veille de la réception d’Anderlecht au Kehrweg.