Tour des clubs: Tiège E et Stavelot A en tête en première provinciale

De son côté, Malmedy A est satisfait du nul décroché contre Tihange A, plus fort sur le papier. Chaque point sera important pour Sébastien Blaise, Sébastien Boeckmans, Jordan et Jean-Louis Canada.

Par contre, ça coince au démarrage pour le TT Pingouin et Minerois C qui affichent deux défaites en autant de matchs. Les coéquipiers de Kevin Marlet trouvent une partie de l’explication derrière le calendrier qui leur a réservé l’Astrid Herstal puis Wanze, deux cadors de la série. Pour les Miniers, c’est plus inquiétant. Damien Diederen, Maxime Joskin, Tiago Hermanns et Susana Marques doivent rapidement engranger.

Dans la série B, Stavelot affiche le maximum de points après sa victoire à Minerois B. On note aussi les excellentes entames de Vervia A et Aubel A. Le Verviétois Loic Strebelle fait carton plein. Guy Winandy, David Étienne et Thomas Rassenfosse prennent les points pour un bon nul contre Ninane B. Les Aubelois Christophe Simon, Frédéric Miermans, Rudy Habrant et Benoît Vansteekiste réalisent également un nul en déplacement à Chênée. Pour ces deux équipes, après la victoire lors du premier interclubs, le début de saison est positif et une saison sereine se profile. Francorchamps A aspire à la même chose et la belle victoire à Ermitage B va y contribuer. On espère que Gilles Guillaume, Benjamin Daumen, Clémentine Poncelet et Thomas Sougné sont lancés.