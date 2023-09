P1: les deux Verviétois à la fête, HDKP Team Herve s’en sort bien

Voilà une victoire qui fait du bien ! Après trois défaites consécutives, Essalem Verviers a signé son 1er succès de la saison face à Spurs Vaux (6-5), grâce à des doublés d’Abdou Akdim et de Naim El Kalloubi notamment. "On a très bien démarré et le score à la pause était sans appel: 4-0. Ce fut plus compliqué par la suite, on a accumulé les erreurs et offert deux buts aux adversaires qui sont bien revenus dans le coup", analyse Zafer Bahadir. "J’espère que ce succès constituera un déclic et que notre saison est enfin lancée", ajoute-t-il.