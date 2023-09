"En réponse à l’article paru dans votre édition du 26/09 nous tenons à répondre à notre désormais ex-entraîneur Diamant Halili.

Il est vrai que nous nous sommes engagés avec lui pour créer une équipe de P4 compétitive.

Nous étions plus que satisfaits des résultats et surtout de l’ambiance régnant dans l’équipe depuis le début de saison. Nous souhaitons d’ailleurs le remercier pour le travail effectué depuis un peu plus d’un an.

Par contre, lorsque nous lisons qu’il n’y a plus de soutien et de budget pour notre 2ème équipe 1ère, nous ne pouvons rester sans réaction. En plus d’un budget transfert non négligeable pour une 2ème équipe, une augmentation pour l’encadrement de celle-ci a été accepté alors que ce n’était pas prévu initialement.

La seule raison pour laquelle Diamant Halili ne souhaite pas continuer l’encadrement de notre équipe est d’ordre financière. Suite à une incompréhension entre les différentes parties, le comité, dans son entièreté, à clarifier les choses avec lui… chose qu’il n’a pas accepté.

Dès lors, et ce malgré la recherche de solutions, Diamant a décidé de ne plus poursuivre l’aventure privilégiant l’aspect financier", indique le Comité du FC Trois Frontières.