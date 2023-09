La Team GSI Verviers en tête, première défaite pour Ottoman Verviers, THL Dison déroule, Geoffrey Colinet (T1 Cosmos Stavelot) termine aux urgences

Ottoman Verviers a pour sa part concédé sa 1re défaite de la saison lors de son long déplacement au BF Dinant: 5-3 (buts de Nalbou, Abgar et Bariskan). "Face à une valeur sûre de la D2, on savait que ça serait compliqué, mais on aurait mérité le nul", regrette Umit Bariskan qui espère une réaction de ses joueurs ce vendredi, lors du duel tant attendu face à TH Logistic Dison: "Ce prochain derby sera une bonne occasion de renouer avec la victoire", souligne le T1.

Suite à un souci de calendrier, c’est à Henri-Chapelle que TH Logistic Dison recevait un effectif réduit du BV Sicile Pont-de-Loup. Et les Disonais, victorieux 10-1 grâce aux réalisations de Van Acker (3), El Abbadi (2), Terbag (2), Boukkalkoul, Onder et Ramdani (1), se sont fait plaisir. "Il ne fallait pas sous-estimer nos adversaires qui ont récemment remporté le titre en D3. On tient tout de même à les remercier de s’être déplacés malgré quelques soucis d’organisation", lançait sportivement le T1 Selim Tinik qui déplorait tout de même quelques déchets en phase de conclusion.

Enfin en D3C, le Cosmos Stavelot n’a pas réussi à renverser le leader TDM Ans. Lors de cette défaite 5-3, Cyrille Banneux (2) et Armin Golak ont tout de même trouvé le chemin des filets. "Nous nous sommes déplacés à six et j’ai dû prendre part au jeu", déplore le coach Geoffrey Colinet qui a terminé sa soirée… aux urgences ! "Je me suis fracturé le pouce lors d’un contact et mes gars ont terminé le match à cinq. Ces trois prochains vendredis de repos tombent à pic, j’espère récupérer des forces vives d’ici le 20 octobre", confie le T1.