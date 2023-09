"Je n’ai pris qu’un week-end… pour me marier"

"Même s’il existe toujours des points d’amélioration, le niveau général de l’équipe n’a jamais été aussi haut, souligne Maxime Gentges, le seul francophone du cinq de base. Durant la préparation, on a fait notre meilleur score et on a battu des nations comme la France, la Roumanie ou les Pays-Bas qui ne sont pas de petites équipes et ont déjà toutes été aux Jeux. Surtout, on a montré qu’on savait performer dans l’adversité. Le faire seul, entre nous, c’est une chose mais face à une concurrence élevée, c’en est une autre. Je nous ai même trouvés meilleurs dans ces conditions-là, c’est encourageant. En tout cas, on n’a pas peur."

Médaillé d’argent au cheval-d’arçons lors du dernier Euro en avril, à Antalya où l’équipe belge s’est qualifiée pour les Mondiaux, Maxime Gentges n’a pas vraiment eu l’occasion de savourer ce podium individuel.

"L’après championnats d’Europe n’a pas été facile. Je n’ai pas vraiment pris le temps d’en profiter, dit-il. J’ai juste pris une semaine de congé après la Coupe du monde au Caire. Puis, j’ai été à fond jusqu’à maintenant. J’ai juste pris un week-end pour me marier (sourire). La cérémonie a eu lieu le samedi mais le lundi j’étais à l’entraînement. J’espère que je pourrai célébrer après ce rendez-vous anversois, avec la qualification olympique en plus ! Je n’ai, en tout cas, jamais perdu de vue que ces Mondiaux constituaient l’objectif principal de l’année."

Les résultats forgés en équipe ont conforté nos représentants qu’ils étaient sur le bon chemin. Même si l’objectif doit encore être atteint.

"À l’Euro, notre vision a en quelque sorte été renforcée par nos résultats, cela avait bien fonctionné. En plus, on a continué à se voir lors d’entraînements communs, de juin à septembre, et constater que tout le monde était en forme nous a permis de croire de plus en plus au projet de l’équipe. Par conséquent, les ambitions personnelles prennent moins d’importance. Mais participer aux JO en équipe c’est aussi favoriser nos dessins personnels, en décrochant le plus de tickets possible."

Maxime Gentges le répète : il veut contribuer à "placer la Belgique comme une des meilleures nations mondiales de la gymnastique". À domicile, le défi n’en est que plus exaltant.

"Ressent-on de l’excitation ? Oui, il y a beaucoup d’envie, ça, c’est certain mais ce n’est pas une pression supplémentaire, conclut l’athlète. C’est même plutôt l’inverse : on est la seule équipe à accueillir l’événement et c’est un avantage vis-à-vis de la concurrence. Pas de décalage horaire, pas de déplacement et un public qui, je l’espère, va jouer son rôle. On a un truc que les autres n’ont pas."