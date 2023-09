C’est fait: retour d’une équipe junior au VC Ardennes pour la saison 2024

En 2023, il était parfois surprenant de n’apercevoir aucun coureur du Vélo Club Ardennes sur les courses pour juniors de la région. Aucune équipe n’avait en effet pu être constituée pendant l’hiver suite à un exode massif de jeunes motivé par une gestion un peu confuse de la catégorie – essentiellement par une personne qui n’est plus là depuis. Mais, c’est une bonne nouvelle pour le cyclisme liégeois, la structure ardennaise a trouvé un nouveau souffle et repart de plus belle pour 2024. "Nous pouvons d’ores et déjà rassurer tout le monde, y compris les parents qui se posent des questions: oui, c’est certain, il y aura une équipe junior au VCA la saison prochaine", annonce Pierric Colin, ex-coureur, qui au sein du staff sera accompagné par Bastien Dethier, Mateo Mari, William Corman (tous passés par ce club fondé en 1991) ainsi que Mathieu Pirard et Jérôme Gilbert, frère de Philippe. "Je suis en train de passer ma licence pour être directeur sportif, Mateo et William en feront de même. Mathieu, lui, c’est vraiment l’encyclopédie du vélo. Il nous trouve de superbes courses à l’étranger pour notre calendrier. Moi-même quand je roulais, je n’en avais pas autant de si belles (sourire) . Jérôme est chaud de s’impliquer avec nous comme entraîneur, il sera notamment là pour les entraînements du samedi et peut-être en plus en semaine", ajoute le Batticien.