4 jours pour fêter les 30 ans des Spa Six Hours

"On a beau fêter trois décennies de Spa Six Hours, la réflexion sur l’évolution de notre rendez-vous phare est permanente", commente Vincent Collard, la cheville ouvrière. "L’épreuve baptisée Spa Six Hours Endurance organisée samedi fin d’après-midi, constitue incontestablement la tête d’affiche de notre événement. Ce qui signifie que les compétitions ayant lieu le dimanche jouissaient d’une visibilité moindre. Raison pour laquelle nous avons opté pour un nouveau format."

La journée de jeudi sera consacrée aux essais, alors que celles de vendredi et samedi seront essentiellement réservées aux nombreuses courses avec en point d’orgue la célèbre épreuve d’endurance et sa centaine de voitures de sport au départ qui clôturera de la plus belle manière les seize courses figurant au programme. L’occasion de revivre sur le plus beau circuit du monde quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du sport automobile. Quant au dimanche, il sera placé sous le signe de la convivialité.

"Cette journée baptisée Classics & Friends consistera en une série de sessions de roulage exclusivement réservées à des voitures anciennes, avec des groupes comptant au minimum une cinquantaine de véhicules. Le tout dans cette ambiance club que nous apprécions tant", poursuit Vincent Collard. L’occasion de clôturer cet anniversaire de la plus agréable des façons après quatre jours où, les passionnés de belles mécaniques de course n’auront eu que l’embarras du choix entre compétitions et animations.