Le derby entre Minerois B et Stavelot A promettait un beau duel entre deux équipes aux effectifs relevés avec trois B6 de part et d’autre. Les huit joueurs engagés dans la joute vont au moins gagner un match. C’est le collectif et l’homogénéité des Stavelotains qui va faire la différence. David Havet (4), Maxime Lacaille (3), Nicolas Hazard (2) et Yves Lekeu (1) s’en sortent mieux que Benoît Hardy et Michael Cessius (2) ou Benoît Louis et Arnaud Lecloux (1).

"Effectivement, avec deux équipes alignant les mêmes forces, on s’attendait à un match très disputé" confirme le visiteur Yves Lekeu. "Connaissant nos adversaires, nous savions que la tâche ne serait pas aisée. Mais nous prenons un super départ en menant 1-3 puis 1-5 et enfin 1-7 à la pause !"

Du côté minier, Arnaud Lecloux dresse le même constat d’un départ canon des adversaires: "La rencontre se présentait assez équilibrée sur papier et pourtant, Stavelot a débuté de la meilleure des manières en menant 1 à 7 à la mi-temps pour terminer sur un score de 6 à 10 en fin de match. Félicitations à eux."

Mais si la victoire a rapidement choisi son camp, il y a eu combat comme en témoignent les sept belles disputées. Quatre ont penché pour les visiteurs, ce qui a été déterminant au décompte final. "Il y a eu un bon niveau dans les rencontres et une soirée passée dans la bonne humeur", relève le vainqueur Lekeu. "Avec deux victoires en deux rencontres, notre début de championnat est parfait et nous comptons bien continuer de la sorte."

En face, le perdant Lecloux reste optimiste: "L’équipe n’a pas encore trouvé son rythme de croisière en ce début de saison mais cela ne devrait pas tarder."