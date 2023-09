Tiago Hermanns intègre le sport études de l’AFTT

Et puis la porte lui est ouverte vers les plus grandes compétitions. Ainsi il a participé aux Euro Minichamps à Strasbourg, le must des compétitions européennes.

Et ce dimanche, il a montré au critérium provincial qu’il assume son statut de favori en l’emportant en minimes. "Je suis très soutenu", continue le Minier. "Et je veux remercier les entraîneurs comme Damien Delobbe, Oleg Danchenko ou Yannick Vostes qui donnent le meilleur encadrement." Sans parler de maman Susana ou papa Michel qui assurent chaque soir le retour à la maison. Car il a fait le choix de fonctionner en externe, pour garder le cadre familial et les bons moments avec son petit frère Rafael. "Je dois être très organisé", précise le prometteur C2. "Parce qu’il reste quelques devoirs, puis le souper et filer au lit." Et il n’y a pas une minute à perdre dans la journée.

Les prochaines échéances internationales seront en novembre, d’abord avec les internationaux de Namur puis avec une participation en Turquie. Le jeune talent affiche la technique, la mentalité et les valeurs pour y briller.