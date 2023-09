Rainer, Tom et les autres à la fête sur leurs terres

"Je suis particulièrement heureux des chronos que nous avons signés aujourd’hui", souriait-il sur le podium d’arrivée. "Je ne m’y attendais pas. En première boucle, j’ai pu creuser un petit écart en ayant opté pour des pneus avant un peu plus durs, ensuite, nous nous sommes appliqués à gérer au mieux cet avantage."

De son côté, Rainer Hermann, en terminant deuxième de la catégorie Historic au volant de sa BMW M3 s’est d’ores et déjà assuré du titre national. "Il a fallu bosser dur pour le décrocher", savourait celui que l’on peut qualifier d’ancien, entouré de ses nombreux supporters. "Jeudi lors de la spéciale test, nous avons cassé le moteur. Mats, le préparateur, a démonté celui de sa E30 et le team l’a installé dans ma voiture qui a été terminée vendredi soir. Heureusement, ça a fonctionné. J’avais déjà été vice-Champion de Belgique, mais ce premier titre me ravit."

Un autre pilote régional, Reiner Feltes, hissait sa Ford Escort sur la troisième marche du podium, tout en s’imposant en classe HRC4 où Pierre-Louis Delettre, le fils de Pierre, prenait la troisième place au volant également d’une Escort.

Enfin, on saluera encore le podium de Cédric Schmidt (Opel Corsa) en 2WD Trophy réservé aux équipages utilisant des pneus conventionnels.