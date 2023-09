À l’image de l’équipe A, Herve B n’a rien su faire à Fléron. C’est en effet un score de 6-1 qui a sanctionné leur joute face aux Fléronnaises "bis". "Nos joueuses n’ont pas montré ce dont elles sont capables", regrette le mentor formager Michel Boutet. Mayda Ait Oukhyat (2x), Virginie Josez (2x), Chloe Vaes et Naele Batta ont marqué pour les locales, Inès Herkenne a sauvé l’honneur visiteur.

Toujours en P2B, une semaine avant le derby contre les Oies, Blegny a déclaré forfait au Sart Tilman B (5-0), alors que Visé signe le six sur six grâce à son 4-0 planté à Cointe B, grâce à Elena Arnoldy (3x) et Marie Eve Linotte.

Au programme ce week-end: Pierreuse – EJ Fléron B, Herve B – Sart Tilman B, Blegny – Visé.

Provinciale 2C

Mauvais week-end pour les dames de l’ AS Eupen. Au-delà de la défaite 0-7 devant Chênée B, c’est un autre fait qui a retenu l’attention. Suite à un sérieux coup reçu au visage lors d’un duel, la gardienne Maelle Lacrosse en est sortie avec une commotion cérébrale. Une autre joueuse va se tester entre les perches pour la remplacer le temps de son indisponibilité.

De son côté, Franchimont poursuit sa course en tête après sa victoire 1-2 à La Calamine B, sur des buts de Lucia Palumbo et Cléa Nontanovanh (Tamara Hirschmann a planté la rose germanophone). "La Calamine est la meilleure défense qu’on ait eue devant nous jusqu’ici, mais nous avons su faire la différence grâce à notre envie et le respect des consignes, tout en étant patientes", souligne le T1 Vincent Lambion.

Bellevaux-Ligneuville B a également gagné, à Andrimont (0-2, via Aimie Rensonnet et Marguerite Langer). "Courte victoire mais méritée pour Bellevaux qui a largement dominé son adversaire de jour pendant toute la rencontre. Chapeau à l’équipe d’Andrimont qui n’a pas baissé les bras", dit à ce propos Abdou Aca.

Enfin, troisième succès en autant de rencontres pour Spa, 3-5 du côté de Waimes Faymonville. "Un bon match", signale simplement la déléguée Annick Simon. Doriane Francois (3x), Morganne Masson et Brenda Cara ont offert les trois points aux leurs. Malgré le triplé de Coline Hermann en face.

Au programme ce week-end: Bellevaux B – La Calamine B, Spa – AS Eupen.