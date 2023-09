P1 féminine: Sart rime avec victoire, 0 sur 6 pour Aubel

Sart pointe en troisième position après sa plantureuse victoire 11-0 contre la lanterne rouge Braives (zéro point en six joutes). "Le terrain n’a pas fait mentir le classement. Je dois reconnaître l’abnégation et le jusqu’au boutisme de nos adversaires qui n’ont jamais lâché malgré la lourdeur des chiffres", pointe le coach Maxime Degey. "Mes filles ont appliqué à la lettre certaines consignes, c’est un élément de satisfaction. Je me réjouis de la suite du championnat." Aude Duyckaerts (4x), Lara Marquette (2x), Madison Martin, Shirel Pauly, Laurine Henquinet, Charline Thissen et un autogoal ont alimenté le marquoir, faisant vivre à la gardienne visiteuse Katleen Smetz un après-midi peu agréable.