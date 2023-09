Champion de Belgique, neutralisation et pains saucisses: ce qu’il faut retenir du GP A.R. Gilles de Jemeppe

La Top compétition de Jemeppe a été animée. Dès le départ donné à Ougrée, une échappée d’une dizaine d’éléments se forme avec, en son sein, de sérieux clients. Derrière, le peloton ne revient pas. Et un coup d’arrêt survient dans la descente de Trasenster: une chute envoie plusieurs coureurs au tapis. Pour trois d’entre eux, les blessures sont loin d’être superficielles: un est touché au poignet, un autre au visage et le dernier perd connaissance. "La course a alors été neutralisée dans le Ry de Mosbeux une quinzaine de minutes, avant les Forges et Esneux, le temps que la situation se stabilise et qu’au moins une ambulance ainsi qu’un médecin aient le temps de revenir. L’épreuve a repris en laissant l’écart entre le peloton et les premiers", signale Christian Gilon.