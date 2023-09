"Je me suis engagé au début de la saison en ayant des accords avec la direction. Cette dernière soutenait les ambitions que j’avais pour l’équipe B. Depuis le changement de président il y a deux semaines, je me suis rendu compte que le vent tournait et je lui ai donc posé certaines questions. Malheureusement, les réponses de ce dernier allaient dans le sens inverse des accords initiaux. Alors que nous venons de passer en tête du classement, je constate après discussion qu’il n’y aura plus de soutien et plus de budget pour l’équipe B. Je ne pouvais continuer dans pareilles conditions. Malgré ça, je souhaite le meilleur aux gars de l’équipe, j’espère qu’ils passeront un beau championnat. Quant à moi, je reste motivé pour trouver un club ambitieux et qui tient parole", maugrée Diamant Halili.