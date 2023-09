Julian Palleschi (Ster-Francorchamps): "Je n’avais jamais raté de penalty auparavant"

S’il n’était pas le tireur désigné, Julian a pris ses responsabilités. "Je me sentais vraiment bien et je voulais gagner en confiance en ouvrant mon compteur buts. J’ai pris le ballon avec l’aval de Thomas (Thelen) et Fatih (Karatas), qui m’ont laissé tirer."

La suite, on la connaît. Au lieu d’un 3-3, les Rouge et Blanc allaient encaisser un quatrième but et subir, au passage, leur deuxième défaite d’affilée. Mais à Ster, personne ne tiendra rigueur au jeune homme de 22 ans, qui aura l’occasion de se racheter. "J’ai été blessé en début de saison et je reviens progressivement dans le parcours. Le coach m’a fait rentrer contre Aubel et ici j’ai joué les nonante minutes. J’espère enchaîner et aider l’équipe sur toute la saison."

Ambitieux pour son club, il se veut aussi à titre personnel. "J’ai fixé la barre des quinze buts à inscrire cette saison. Mais faire marquer les autres, cela me plaît autant." Il lui reste 23 matchs (ou plus si tour final) pour y arriver.