Hockey: première défaite pour Verviers cette saison

Mené 0-2 au repos, le Royal Hockey Club Verviers n’a pas su inverser la tendance. "On a joué à 35% de nos capacités. Dans ces conditions, c’est compliqué de s’imposer", reconnait-il. Pourtant, les troisième et quatrième quart-temps ont été meilleurs côté verviétois, mais il était presque déjà trop tard. Léopold Langen a bien réduit l’écart (2-1), mais ce sera l’unique but des Béliers. "On a joué trente-cinq minutes, eux septante. C’est vrai qu’ils ont eu la réussite de leur côté avec deux buts sur trois tirs cadrés, mais c’est à nous d’en tirer les leçons", poursuit Martin Lejeune.

Avec cette défaite, la première cette saison, le RHCV peut oublier son ambitieux 24 points sur 24 avant de jouer contre les descendants de D1. "Il y a de la déception et de la frustration car on voulait vraiment ce sans-faute, mais peut-être que cela va nous permettre de grandir et que ce n’est juste qu’un petit coup derrière la tête", positive le capitaine avant de penser au prochain match, dimanche à domicile contre Wolvendael. Blessé et absent contre Tamise, Martin Leruth devrait être de retour ce week-end.

Quant aux dames, l’équipe première (D2) s’est aussi inclinée à Tamise (3-0) et occupe pour le moment la dernière place de la série.

Tamise 2 – Verviers 1

But RHCV: L. Langen (2-1).