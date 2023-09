Des play-off seront organisés en TDM2, un nouvel objectif pour Pepinster ?

Comme l’explique la fédération, les play-off de TDM2 rassembleront les trois premiers de chaque série (A et B). Les équipes classées en deuxième et troisième positions se croiseront au stade des quarts de finale. Le premier de la phase classique – qui ne sera donc plus automatiquement le promu – accédant directement aux demi-finales. Ce sont les deux finalistes des play-off qui accéderont à la TDM1 (montants obligatoires) s’ils remplissent aux conditions de licence. Dans le cas contraire, les clubs participant aux play-off se verront proposer la promotion. Et dans le cas où il n’y aurait pas deux équipes participant aux play-off qui remplissent les conditions de licence pour le TDM1, le classement final du championnat régulier servira à déterminer le montant. Précision au niveau du timing, chaque tour doit être joué sur une durée maximum d’une semaine et ce, afin que la durée maximum des play-off soit de trois semaines.

Pepinster preneur

Dans la région verviétoise, Pepinster est en plein concerné par cette nouveauté en TDM2. Y trouve-t-on une nouvelle opportunité, voire un nouvel objectif pour la saison ? La question mérite d’être posée après la belle entrée en matière des Pepins qui sont allés s’imposer à Louvain…

"En tout cas, on n’abordera pas différemment notre saison", précise Pascal Horrion, le coach de Pepinster. "Mais si on a le bonheur d’être concerné par ces play-off, on les disputera bien entendu. Je ne joue jamais pour perdre. Néanmoins, notre premier objectif reste toujours d’essayer de faire mieux que la saison précédente. Donc accrocher un Top 5 serait déjà un gage de réussite dans cette compétition."