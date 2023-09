Charly Meessen (Sart): "Au niveau du foot on ne fait pas tache"

Après avoir connu ce qu’on appelle "la mentalité germanophone" à Walhorn ainsi qu’à Amblève, Charly Meessen avoue ne pas avoir l’impression d’être sorti des Fagnes. "Je retrouve cette mentalité dans ce groupe. Le meilleur exemple, c’est notre capitaine Étienne Evrard. Il a vraiment la mentalité germanophone. Il va au charbon et entraîne toute l’équipe avec lui."

Ce samedi soir face à Malmedy, Charly Meessen n’a pas ménagé sa peine sur le front de l’attaque sartoise. Ce dernier déclenchant énormément de courses (que ce soit sur le flanc gauche ou sur le droit), il n’a pas été récompensé par un petit but qu’il aurait largement mérité. "On touche trois fois le cadre. Je pense vraiment qu’il nous manque ce petit brin de chance. J’ai joué dans un rôle plus défensif aussi. Cela m’a peut-être enlevé un peu de lucidité dans les seize mètres. J’espère vraiment que les points vont venir, car au niveau du foot on ne fait pas tache. Pour l’instant on enchaîne trois nuls d’affilée. Avec des nuls, on n’avance pas. Cependant, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre", conclut-il.