Cédric Laschet, la force tranquille de Raeren-Eynatten

"Le top 3 reste notre objectif"

Discret, efficace et lucide, le joueur de 32 ans garde le top trois en tête. "Nous avons très bien commencé le championnat avec deux victoires et un nul. Si la défaite à Habay-La-Neuve nous a remis les pieds sur terre, je reste persuadé que nous pouvons atteindre notre objectif et viser le podium. Nous ne sommes qu’au début de la compétition en réalité. Si le groupe est jeune, il n’en reste pas moins performant. Nous travaillons beaucoup aux entraînements et je suis sûr que notre marge de progression est grande."

Reconnaissant et la tête sur les épaules, Cédric Laschet aborde son avenir: "En ce qui concerne la suite, l’après-saison et le reste, je ne vais pas aller trop vite en besogne. Je travaille au Luxembourg, j’ai deux enfants qui ont également des activités sportives et une femme qui supporte le tout. C’est parfois compliqué au niveau de l’organisation et j’en profite pour la remercier de son soutien. Ce qui est sûr à l’heure ou je vous parle, c’est que le jour ou je ne pourrai plus suivre physiquement, j’arrêterai dans la seconde."