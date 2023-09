Trois blessés à Battice

Le coach a dû revoir ses plans à plusieurs reprises face à Warsage. L’avant Jaali Kabangu s’est d’abord blessé à la demi-heure. Puis Jacques Ciammaglichella, à l’heure de jeu. Et enfin Robin Lannoy, pour les cinq dernières minutes.

Lafalize (La Calamine B) a repris et a marqué

Après sa blessure à l’épaule, l’attaquant de La Calamine Melvin Lafalize a repris avec la P2, en déplacement au FC Trois-Frontières. S’il n’a pas pu éviter la défaite des siens, l’ancien attaquant de Hamoir a retrouvé le chemin des filets.

Provinciale 2C

Le coup de gueule de Gabriel

"Je n’ai rien à dire sur le match contre Rocherath, sauf qu’il n’y avait pas d’arbitre désigné. Les dés sont dès lors pipés et on n’a pas assisté à un match de football. Avec cette gestion désastreuse, le Comité provincial est en train de tuer le football. Je précise que la personne qui a pris le sifflet l’a fait avec beaucoup de bienveillance et n’a rien à se reprocher. Ce que je trouve inadmissible, c’est de pas mettre d’arbitre pour un match de P2. Il est plus que temps que le Comité provincial pense à revoir sa copie", dixit Gabriel De Luca, le T1 du Stade Verviétois B.

Lourdes suspensions

Suite à son exclusion à Ferrières, le Lambermontois Amaury Fyon s’est vu infliger une suspension de quatre journées. Les Heusytois Chauveheid (trois matches) et Blondiaux (quatre matches) paient également le prix fort pour leurs exclusions en fin de rencontre à… Ferrières. De leur côté, Ekissi (Amblève) et Zinoune (Honsfeld), exclus de concert, s’en tirent avec un repos d’une semaine.

Pluie de cartes rouges

Deux cartes rouges du côté franchimontois (Vicqueray et Demoulin), deux autres du côté amelois (Felten et Willems), l’arbitre M. Drogmans a eu la main lourde. Le match était-il trop engagé ou l’homme en noir trop tatillon ?

"Un petit peu des deux", nous glissait le mentor d’Amblève Robin Demarteau. "Au moins, il a été cohérent", enchaînait son homologue Patrick Courtois.

Retour à ses premiers amours

Match particulier pour le mentor amelois Robin puisqu’il était de retour à Franchimont. Pour rappel, il y a dix ans, il y débutait son parcours d’entraîneur: "C’était en effet ma première expérience en tant que coach. Je suis resté deux ans au club. Ça m’a fait plaisir de retrouver toute une série de personnes."

Provinciale 3C

Message pour M. Nicolas Leys

Arbitre du match Cornesse – Bolland (1-1), le jeune M. Leys a connu une rencontre mouvementée en distribuant pas moins de 15 cartes. "Je tiens à lui dire que pour moi, elles étaient quasiment toutes méritées et qu’il a fait un bon match" confiait le coach de Cornesse Raphaël Van Acker. "Je sais qu’il était un peu démotivé après le match et parlait d’arrêter mais j’espère que ce ne sera pas le cas. Il a tout ce qu’il faut pour devenir un excellent arbitre quand il aura pris un peu d’expérience." Un constat auquel se joignait le T1 de Bolland Antoine Wilkin.

Provinciale 3D

Claquage pour Dessaucy

Le défenseur et capitaine de Jalhay, Quentin Dessaucy, a dû quitter à cause d’une forte douleur derrière la cuisse. Il rejoint Maxence et Sébastien Collinet à l’infirmerie. Cédric Lecoq devrait bientôt être à nouveau opérationnel.

Récompenses

Du côté de Waimes-Faymonville, suite à la victoire à Xhoffraix, l’entraînement de ce mardi sera remplacé par une sortie au bowling. À Spa, victorieux face à Oudler, pas de séance sur le terrain ce jeudi mais place à un souper chez un sponsor.

Ils reviennent…

Monté au jeu la semaine dernière, l’emblématique capitaine de Lontzen, Pierre Schmitz, était titulaire ce dimanche (et il a marqué) dans le derby face à Walhorn. Sa retraite footballistique n’aura pas duré très longtemps. À Spa, en plus d’Alexis Jaspar de retour de suspension, c’est Paul Masson qui a rechaussé les crampons. L’entraîneur Anthony Busch espère encore convaincre un ou deux anciens serviteurs toujours affiliés au club de faire leur come-back. À Bullange, pour pallier l’absence de Benedikt Roeder, c’est Janosch Brück qui fait son retour plus tôt que prévu.

Longue absence pour Lardinois ?

Le Hombourgeois Tom Lardinois s’est occasionné une blessure au genou lors du match à Saint-Vith qui pourrait s’avérer grave. Les Saint-Vithois lui souhaitent un prompt rétablissement.

Lemmens titulaire

Suite à la blessure de l’Elsautois Benjamin Fryns, Baptiste Lemmens l’a remplacé, au pied levé, dans le onze de départ.

Crahay rentre puis sort

L’attaquant de Bullange, Olivier "Gazette" Crahay était sur le banc dans le match face à Sart B. Monté au jeu à la pause, il devait malheureusement quitter la pelouse à la 71e, toujours pour une élongation.

Provinciale 4F

Charneux est inquiet

Charneux récupère Cyril Charbon qui rentre de vacances mais s’inquiète pour Thibault Keydener. Blessé lors du match contre Herve B, il connaitra la durée de sa convalescence en début de semaine.

Une blessure qui date

Blessé au dos depuis des semaines, l’Olnois Tom Beckers a dû sortir ce week-end face à Herve B. Vincent Peduzi son coach, lui a demandé de se soigner et de revenir complètement rétabli.

Retour de vacances à Herve B

Avec le retour de vacances de Martin Vervier, Nicolas Wuidard, le coach fromager, pourra compter sur un renfort supplémentaire.

Convalescences terminées à Trois-Frontières B

Diamant Halili pourra compter sur le retour de Cédric Niessen et sur celui de Mwuala Chadrak.

Les frères Lambert devraient réintégrer le noyau

Guillaume et Romain Lambert devraient être de retour dans le noyau bollandois cette semaine.

Trois joueurs supplémentaires pour Christophe Romain (Soiron)

Tom et Maxime Godart réintègrent le noyau après blessures. Damien Piedbœuf, fraichement rentré de vacances, rejoindra lui aussi le noyau.

Provinciale 4G

Union Limbourg retrouve son attaque

En panne d’éléments offensifs, Cédric Flon était heureux de pouvoir signaler les retours des suspendus Ouali et Fassin ainsi que Noerdinger et Dupret.

Mise en avant des arbitres

Sans arbitre désigné, les rencontres Bellevaux-Stavelot B et SRU Verviers – Heusy B ont connu deux scénarios différents mais avec au final un résultat similaire. À Bellevaux, c’est une vieille connaissance, Rachid Guenfoudi qui a très bien tenu la rencontre. À la SRU, on a fait appel à un supporter, copain du club visité pour diriger la rencontre. Il a reçu les éloges des deux coachs. Quant à l’Union Limbourg, ils reconnaissaient, malgré la défaite, l’excellente prestation d’Amandine Lepage au sifflet.

Kivrak et Erkens endeuillés

Le joueur de Bellevaux Orhan Kivrak avait perdu son grand-père samedi soir et a finalement souhaité jouer le derby malgré tout. Même situation pour le Limbourgeois Tyrone Erkens avec le décès de sa grand-mère. Il a permis pour sa part d’éviter le 6-0 à son équipe.