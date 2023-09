À Geer, Dimitri Velegan est devenu défenseur: "Je comprends que ça puisse étonner" sourit l’ancien attaquant d’Elsaute et de Herve

Une étonnante reconversion qui fonctionne visiblement puisque le joueur de 31 ans a clairement été l’un des meilleurs hommes sur la pelouse de Stavelot dimanche. "Je comprends que ça puisse étonner mais pourtant, j’ai bien signé ici en sachant que je jouerais dans la ligne arrière", nous répondait-il après la victoire (1-2) de son équipe. "J’y ai déjà dépanné, notamment à Verlaine en D3 et en D2, et je suis très polyvalent donc ça ne me dérange pas."

C’est donc au sein de l’inamovible défense à 3 de Geer que le beau-frère d’Axel Witsel se lancera à la conquête du titre de champion de P1. "C’est mon objectif en décidant de venir ici. Je n’ai jamais été champion et j’aimerais le vivre une fois", poursuit celui qui a tout de même décroché deux montées via le tour final (en P1 avec Richelle et en D3 avec Verlaine).

Dans son choix, c’est le portier geerois Anthony Racz qui a été déterminant. "C’est mon meilleur ami et j’avais vraiment envie de le rejoindre dans ce projet. Quand j’ai pris la décision de quitter Richelle, j’ai très vite dit oui à Geer." Et ce, malgré les sollicitations d’autres écuries de P1 ambitieuses dont Tilff et… Ster-Francorchamps, une équipe avec laquelle Geer luttera vraisemblablement pour la première place. "C’est une belle équipe mais je ne veux pas désigner telle ou telle formation spécifique comme notre rival. On a une équipe qui propose du jeu, faite pour dominer tous les matchs et on doit se concentrer là-dessus. " Voilà le leader malmédien prévenu, lui qui reçoit Geer dans deux semaines pour un choc qui promet déjà !