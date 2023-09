Thomas Fagnan-Polis: "J’adore l’ambiance familiale qui règne ici à Heusy"

"Cette défaite (0-1) en fin de match est une grosse déception", nous disait-il au terme de la rencontre. "C’est même frustrant car l’unique but de la partie tombe suite à un petit moment de flottement. On est directement puni sur la contre-attaque qui suit. C’est dommage car je trouve qu’on a su rivaliser dans le jeu, même si on a un peu peiné à se montrer dangereux. Weywertz mérite sa victoire mais, pour le même prix, on prend un point."

Avec cette deuxième défaite de rang et dix petites unités au compteur, Heusy navigue dans le ventre mou du classement.

"Avec nos prestations à Ferrières ou contre Weywertz, je trouve qu’on mérite mieux que ce zéro sur six. À chaque fois, on encaisse en fin de match et ça fait mal. Il ne faut cependant pas paniquer car c’est tout simplement une mauvaise passe comme il y en a chaque année dans un championnat. L’objectif n’a pas changé et reste le top 5 en fin de saison. Ce qui manque pour le moment ? On peine à rester concentré durant nonante minutes et on a pris un paquet de buts lors de nos moments de flottement. On doit absolument travailler et améliorer ça."

Malgré un début de campagne en dessous des attentes, l’ambiance est toujours bien présente au sein du vestiaire heusytois, ce qui réjouit le portier de 30 ans.

"C’est ma quatrième saison au sein du club et c’est en effet ce que j’y apprécie", enchaîne-t-il. "On forme une vraie bande de copains et c’est très chouette. J’avais joué avec Jess (Dionisio) à Stockay et c’est lui qui m’a fait venir. Je ne regrette absolument mon choix. Malgré les derniers résultats moins bons, l’ambiance reste excellente. On sait que la saison est encore très longue", conclut le dernier rempart heusytois.