Tayfur Demirkazan, le diable des rectangles à la recherche d’un titre de champion : "C’est une obsession"

"Pour une première année à ce niveau, je suis agréablement surpris. Plusieurs équipes de la série impriment un rythme qui ne ferait pas tache au moins un étage plus haut, notamment Malmedy B et Limbourg que nous avons déjà rencontrés. J’estime qu’il y a sept ou huit équipes contre lesquelles il faut vraiment batailler dans la série. Après, on sait qu’en étant favori cette saison, il va falloir donner plus car tout le monde sera à 110% contre nous. Cette saison, je veux être champion, c’est une obsession, je ne l’ai jamais été jusqu’à présent et je veux le devenir avant d’arrêter de jouer. Pour l’anecdote, je n’étais jamais descendu avant l’an dernier, mais la première année de la fusion Waimes-Faymonville s’est mal passée. J’ai choisi Bellevaux cette fois car j’ai cru directement au discours du coach et je savais qui allait venir."

Physiquement toujours affûté, "Tay" a cependant vécu un début de saison un peu chahuté. "En fait, lors du premier match de la saison face à Malmedy, après dix minutes, je suis mal retombé après un duel et j’ai eu un arrachement osseux à la main. Ne connaissant pas la nature de la blessure à ce moment, j’ai cependant joué toute la rencontre ce jour-là. J’ai ensuite été absent quatre semaines, jusqu’au match à Spa la semaine dernière. Il me faudra encore quelques matches pour revenir totalement en condition, retrouver le sens du but", selon le buteur.

Auteur de deux buts et deux passes décisives face à Stavelot B, qu’est-ce que cela donnera lorsqu’il sera réellement à 100%, l’ancien des Hautes Fagnes, Elsenborn ou Charneux notamment ? En tout cas, sa présence a désarçonné plus d’un Stavelotain ce week-end.