Pierre Dubois, à la tête de Goé avec Francis Bureau: "Le maintien ? Cela devrait le faire"

Formé du côté de Seraing, Pierre Dubois a joué dans la région (Battice et Welkenraedt) mais aussi à Boncelles, Melen, Ivoz-Ramet, Wanze ou à la Débrouille Seraing. Après trois années en Espagne, il avait retrouvé Welkenraedt pour y entraîner des jeunes mais aussi terminer son parcours de joueurs. En 2013, il faisait son retour en tant que T1 du CS Welkenraedt et participait au sauvetage de l’équipe. La saison suivant, il laissait son poste de coach à Manu Crasset et redevenait simple joueur.

"J’avais alors lâché le foot, la page était complètement tournée, explique le nouveau coach goétois. Comme il y a pas mal de Welkenraedtois à Goé, dont certains que j’ai dirigés chez les jeunes, je connais déjà cette équipe. En plus, lorsque Goé s’entraînait du côté de Welkenraedt, les joueurs passaient souvent dans le café dont je suis le patron après leur séance. Francis Bureau est un ami, je me suis proposé pour donner un coup de main et c’est comme ça que j’ai débarqué."

Ce sera finalement plus qu’un "coup de main" puisque le duo Bureau-Dubois aura la lourde tâche d’orchestrer une opération maintien qui semble bien mal embarquée.

"Cela devrait le faire. L’ambiance est bonne malgré les résultats, les joueurs ont conscience de la situation et du boulot à accomplir. Après cette lourde défaite (1-5) face au FC Eupen B, il va y avoir un travail psychologique à effectuer, c’est logique. Le brin de réussite n’était pas du côté goétois mais on dit que la roue tourne et que cela s’équilibre sur une saison. Il va falloir gommer les déchets techniques, jouer avec plus de justesse et se montrer moins naïf."