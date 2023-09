Buts: Even (1-0, 12e), Lemaire (2-0, 21e et 4-0, 53e), Kesseler (3-0, 51e), Zeimers (5-0, 58e), Adams (6-0, 62e), Erkens (6-1, 84e)

"Très bon match de notre part, on a réagi après la défaite à Stembert. On marque enfin contrairement au dernier match", indique Werner Zeimers (T1 Amblève B). "C’est juste dommage pour le bête goal. La preuve que cela fonctionne lorsque l’on ne prend pas un match à la légère." Cédric Flon trouvait lui "la victoire d’Amblève méritée mais le score forcé. Un off-day total de mon équipe, il va falloir redresser la barre même si sans mes quatre joueurs offensifs, c’était compliqué."

Malmedy B 10 – Stembert 0

Buts: Laffineur (1-0, 10e), Heindrichs (2-0, 15e et 4-0, 35e), Kopp (3-0, 20e), Bucak (5-0, 50e ; 8-0, 86e et 9-0 87e), Blaise (6-0, 84e et 7-0, 85e), Ramscheidt (10-0, 90e)

"On a pressé d’entrée le premier quart d’heure, on mène vite 2-0, avant un léger relâchement. On savait aussi que Stembert allait être plus faible physiquement sur la fin, cela s’est vu. On continue dans la spirale positive", insiste Christian Spits le coach du leader.

Marc Lekeu (Stembert) se voulait réaliste. "Ils étaient bien trop forts pour nous, il y avait deux crans d’écart. On a voulu limiter la casse en voyant le score au repos, cela a été jusqu’à dix minutes du terme."

Ster Francorchamps B 3 – Waimes Faymonville B 0

Buts: Hermant (1-0, 2e), Gilman sur pen. (2-0, 17e), R.Campione (3-0, 83e)

"On a été pris à froid sur corner", note Éric Heuse coach des visiteurs. "On loupe un contrôle pour égaliser et le match demeure équilibré. On a eu la possession en deuxième période, sans se créer d’occasions franches, les absences de Bruhl et Rome devant se font ressentir."

"C’est une chance d’avoir marqué aussi vite, car pour le reste ils nous ont mis en difficulté. Ils ont eu beaucoup le ballon mais sans être dangereux", dixit Maxime Brant (Ster B).

Baelen 4 – Spa B 0

Buts: T. Valle Prado (1-0, 38e ; 2-0, 46e et 3-0, 78e), Vanderheyden (4-0, 90e)

Carte rouge à Spa: Lambertz (52e, 2 j.)

"Un non match de notre part, il n’y a pas de cohésion. Je suis déçu du groupe, il va falloir que l’on se remette tous en question", selon le mentor spadois Olivier Gillis.

Baelen et Geoffrey Foguenne étaient plus satisfaits. "On doit en mettre 4-5 en plus. Eux n’ont pas eu d’occasions, à onze contre dix cela a encore été plus facile. On devra être plus réalistes à Stavelot B cependant."

Honsfeld B 1 – Charneux B 0

But: Reiners (1-0, 20e)

"80% de possession, on mérite de gagner 2 ou 3-0. Après trois semaines sans gagner, cela fait du bien, c’est important pour le moral. L’aide de Dirk Collas qui chapeaute ainsi les jeunes apporte aussi", explique Jérémy Bodarwé (Honsfeld B).

"On ne peut jamais se satisfaire d’une défaite en tant qu’équipe mais en sachant que la moyenne de buts encaissés était de passé cinq les autres semaines, n’en prendre qu’un seul est bien, je suis content. On a installé un principe de jeu, les jeunes ont relevé le défi physique du jour", constate le Charneutois Michel Lousberg.

SRU Verviers 0 – Heusy B 2

Buts: Van Den Bossche (0-1, 74e), Schollaert (0-2, 88e)

"On a fait notre match, le nul aurait été plus logique. On n’a pas conclu, notre gardien Nicolas Heinen nous garde aussi dans le match", signale le T1 intérimaire Martin Loffet. "On retiendra les trois points, c’est le principal aujourd’hui", se réjouit Johan Talmas, le tacticien heusytois. "La victoire n’est pas volée, même si on n’était pas rassuré malgré tout durant la partie."