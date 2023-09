Melen B 2 – Charneux 3

Buts: Stranen (1-0, 30e), Geelen (2-0, 40e), Halleux (2-1, 50e), S.Charbon (2-2, 70e, 2-3, 85e).

Charneux renoue avec la victoire après deux semaines marquées par des défaites. "Mes joueurs ont respecté les consignes dès l’entame du match. À la suite d’une baisse de régime inexplicable, nous sommes menés 2-0 à la mi-temps. Nous avons remis les pendules à l’heure pendant la pause et tout le groupe a retroussé ses manches. Après deux défaites, ça fait du bien de renouer avec la victoire de cette manière-là. Je félicite mon groupe pour sa réaction en seconde période", confie Alexandre Lorquet, le coach charneutois.

À noter que la partie a été interrompue environ 30 minutes suite à la grave blessure d’un joueur de Melen B ayant nécessité l’intervention d’une ambulance.

Olne B 1 – Herve B 6

Buts: Lemaire (0-1, 26e), Claessens (0-2, 37e), Lemaire (0-3, 48e), Dumont (1-3, 54e), Dethier (1-4, 62e), Halleux (1-5, 70e), Bodson sur pen (1-6, 78e).

"Manque d’envie, il n’y a pas eu match de notre part. J’ai dû faire deux changements en l’espace de 20 minutes, ce qui a perturbé tout notre match. Le score est tout à fait logique", avoue Vinvent Peduzi l’entraîneur olnois. En face, l’humeur est évidemment au beau fixe puisque cette victoire place Herve B à la deuxième place du classement. "Après le 0-2, l’adversaire abdique. On aurait pu en planter beaucoup plus en deuxième mi-temps" analyse Nicolas Wuidard le T1 fromager.

Trois-Frontières B 6 – Cornesse B 0

Buts: Delnoy (1-0, 10e), Reinertz (2-0, 20e), Qyqalla (3-0, 55e), El Azri (4-0, 60e), Gerrekens (5-0, 70e), Reinertz (6-0, 75e).

Trois-Frontières B remporte son duel sur un score de tennis face à Cornesse B. "On fait le nécessaire et le score aurait pu être bien plus important. Il y avait une vraie différence de niveau entre les deux équipes" confie Diamant Halili, le mentor frontalier. Du côté des vaincus, le son de cloche est clair et sans détour. "Je suis très déçu de la mentalité de mes joueurs. On a été à côté de nos pompes tout le match", peste l’entraîneur de Cornesse B Thomas Wydooghe.

Bolland B 1 – Fouron 1

Buts: Weusten (0-1, 34e), Collin sur pen (1-1, 85e).

"C’est clairement un jour sans pour nous. J’ai dû composer avec deux ou trois joueurs qui n’étaient pas très frais à la suite de leurs soirées de samedi. De plus, n’ayant pas d’arbitre désigné c’est une personne du club qui a sifflé le match. Même si je la remercie, ce n’est pas un contexte idéal. Je souligne également la mentalité de l’adversaire qui n’a pas toujours été très correcte durant la rencontre", déplore Alexandre Simon le coach de Bolland B.

Cheratte 4 – Soiron 3

Buts: Arslan (1-0, 4e, 2-0, 15e), Yesilyurt (3-0, 16e), Karabayir (4-0, 22e), Echchekhar sur pen (4-1, 65e, 4-2, 69e), Delville (4-3, 71e).

Carte rouge: Karabayir (6e).

"Battue 4-0 à la mi-temps, je n’ai pas reconnu mon équipe. On réagit en seconde période mais c’était trop tard. On n’a pas profité de l’occasion pour creuser l’écart au classement et c’est dommage. C’est notre première défaite, même si on savait qu’elle arriverait à un moment ou l’autre, ça n’est jamais agréable. J’aimerais mettre en avant l’excellente mentalité de nos adversaires durant toute la rencontre", explique Christophe Romain le T1 de Soiron.

Provinciale 4C

Franchimont B 3 - Tillf B 2 (match arrêté)

Il restait 15 minutes à jouer lorsque l’arbitre a mis prématurément fin aux débats suite à une bagarre provoquée par un joueur de Tilff B. "On attend de voir ce que décidera le CP mais on devrait, je suppose, empocher les 3 points sur tapis vert" précise Geoffrey Marette, le coach theutois. "Pour une fois qu’on avait un arbitre, et un bon qui plus est, c’est triste."

Magnée B 0 – Chevron 9

Buts: Renard 2, Sternon 4, Degrosonnay 1, Vroonen 1, Gregoire 1.

"Nous faisons 0-2 dans les cinq premières minutes. Après cela, ils se sont complètement désorganisés. On a alors déroulé. Je suis vraiment content pour mon avant-centre qui était en panne de confiance. Il inscrit quatre goals et je l’ai revu avec le sourire dans la buvette", se satisfait le coach stoumontois Sébastien Grosjean.