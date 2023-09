But: Simonis (1-0, 37e)

Cartes rouges à Franchimont: R. Vicqueray (57e, 2j), Demoulin (77e, directe)

Cartes rouges à Amblève: Felten (69, directe), Willems (81, directe)

"Une seconde victoire, trois points et zéro but encaissé", se félicite le coach franchimontois Patrick Courtois. "Ce match aurait pu tourner autrement même si on a peut-être eu plus d’occasions nettes. Le groupe a su faire preuve d’une grosse solidarité."

"On a mis beaucoup de bonne volonté mais ça ne suffit pas", avance le T1 visiteur Robin Demarteau. "Qualitativement, on n’arrive pas à concrétiser nos occasions. Je ne vais pas accabler les gars car il y a une réaction positive depuis Trois-Ponts."

St. Verviétois B 2 – Rocherath 2

Buts: Mo. Camara (1-0, 2e), Lambertz sur pen (1-1, 26e), J. Ganser (1-2, 75e), Mo. Camara (2-2, 88e)

"Dans ce match sans arbitre, il n’y avait ni rythme, ni duel", regrette le mentor verviétois Gabriel De Luca. "Les joueurs des deux camps étaient trop respectueux de l’adversaire et on a assisté à une parodie de match de P2. Je suis complètement dégoûté par une telle situation !"

"Si le nul me semble logique, il est toujours dommage d’encaisser le but égalisateur à deux minutes du terme", glisse l’entraîneur adverse Stefan Bongard. "On a deux grosses occasions pour faire 1-3 et le match est alors joué."

Lamb-Rechain 2 – Emmels 1

Buts: Volpe (1-0, 17e), G. Crits sur pen (2-0, 65e), Aksu (2-1, 75e)

"On a contrôlé la première mi-temps et on a les occasions pour doubler la mise", analyse le technicien lambermontois Quentin Slupik. "On a su être solide et empêcher l’adversaire de se créer beaucoup d’occasions. On vient de réaliser un six sur six qui nous lance enfin dans ce championnat. On arrive tout doucement au niveau qui doit être le nôtre."

Honsfeld 1 – Andrimont 0

But: Ben Sellam (1-0, 36e)

"Il faut vivre les bons moments actuels et les savourer, mais il faut rester réaliste, surtout après un match difficile comme celui d’aujourd’hui", commente le tacticien d’Honsfeld Pascal Jost. "Après le 1-0, on a complètement perdu le fil de la rencontre."

"On peut avoir des regrets car on a dominé la rencontre pendant nonante minutes", enchaîne son homologue Manu Ruiz-Marin. "Malheureusement, à part deux fois avant la pause, leur gardien n’a rien eu à faire. Il nous manque ce dernier geste en zone de finition."

Butgenbach 1 – Trois-Ponts 1

Buts: Bielen (1-0, 66e) ; Georis (1-1, 71e)

Cartes rouges à Butgenbach: Bruels (49e, directe), Veithen (75e, 2j), Reinertz (90e, 2j)

"Quand on voit la qualité du match, le nul est logique. Ce n’était vraiment pas un beau match", déclare l’entraîneur de Butgenbach Ludek Mach. "Je suis assez déçu de notre prestation avant la pause. Il faut que les gars se remettent en question."

"Vu notre supériorité numérique en fin de partie, j’ai un petit goût de trop peu", lâche son vis-à-vis Miguel Ruiz-Marin. "Nous avons été naïfs défensivement et nous avons opéré de mauvais choix offensivement. Comme je l’ai dit à mes joueurs, ce n’est pas suffisant."

Sprimont B 2 – Ferrières 4

Buts: Schepens (1-0, 3e), Bruylandts (1-1, 32e), Soumahoro (1-2, 42e), Klein sur pen (2-2, 70e), Jurdan (2-3, 80e), Delbouille (2-4, 90e)

"Je suis à la fois frustré par le résultat et fier de mes joueurs. On a fait bien plus que de tenir tête à une équipe comme Ferrières", avance le T1 sprimontois Faustino Garcia.

"C’est une victoire dans la douleur", avoue le coach de Ferrières David Pirnay. "Si on est mené 2 ou 3-0 à la pause, on n’a rien à dire. On a eu la chance de revenir dans le match puis d’émerger en fin de partie."

Recht 2 – Xhoris 4

Buts: Clemens (0-1, 2e), Trillet (1-1, 52e), Vieira (1-2, 56e), Collignon (2-2, 64e), Doutreloup (2-3, 82e), R. Lognoul (2-4, 86e)

"On a joué contre une bonne équipe d’Xhoris qui pratique un jeu de P2C", explique le mentor rechtois Jérôme Stark. "Par contre, chaque but encaissé n’aurait pas dû être accordé. Mais je ne veux rien dire contre l’arbitre car on doit déjà être content d’en avoir un. Pour moi, sur l’ensemble de la partie, le nul aurait été plus logique."