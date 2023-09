RABC Ensival B 72 – Harimalia BC B 82

RABC ENSIVAL B: Lejeune 3, Raskinet 2, Hauglustaine 23, Delporte 4, Niels 2, Delsemme 9, Dessart 19, Haas 10.

"Début de match compliqué, on prend un 4-16 dans les six premières minutes", relate le coach ensivalois François Genet. Ce dernier imposait un changement de défense à ses troupes, de quoi faire des stops et partir en transition. "Ça nous relance totalement dans le match. Après un deuxième quart presque parfait, on fait douter l’armada de Harimalia en comptant dix longueurs d’avance à la mi-temps."

Les visiteurs ne restaient pas sans réaction et modifiaient à leur tour les plans défensifs. "Malheureusement, on a mal géré le changement de défense adverse dans le troisième quart", poursuit François Genet qui voyait ses hôtes passer à 58-59 à la demi-heure. "Dans le dernier acte, les deux équipes se rendaient coup pour coup et étaient au coude à coude."

Les Liégeois n’avaient toujours que trois longueurs d’avance à trois minutes du terme, moment choisi par Jonniaux pour nous planter trois bombes consécutives dans le money-time pour mettre son équipe en sécurité. "Très bonne prestation collective de l’équipe, on doit afficher la même mentalité chaque week-end", apprécie le coach local malgré la défaite.

BC Verlaine 43 – RBC Aubel B 75

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 6, Correa 8, Horevoets 9, Grégoire 2, Blaise 22, Lejeune 3, Vauchel 12, Leduc 13.

"Victoire au petit trot avec nos trois pivots – Rémy Petit, William Delrez et Arnaud Dejardin – à l’infirmerie", explique le coach Gauthier Liégeois.

Mosa Angleur 98 – RBC Pepinster C 65

RBC PEPINSTER C: Leclerq 0, Pirenne 9, Goemans 2, Goffart 6, Wergifosse 6, Paul 6, Stassen 6, Lecomte 10, Lejeune 11, Masson 9.

"Du début à la fin, ça a été compliqué", peste le coach Loïs Voigt. "Tout ce que nous avons travaillé durement pendant des semaines n’a pas été appliqué. L’équipe est clairement retombée dans ses travers de début de saison. Évidemment, c’est une grande déception mais ce match doit nous servir pour la suite de la saison. Il faudra absolument corriger la mentalité pour renouer avec la victoire."

Série B

Comblain B 64 – Herve-Battice 65

HERVE-BATTICE: Loupart 0, Serafin 0, Grifnée 12, Deltour 0, Breuer 0, Mottard 8, Gorlé 10, Mercennier 2, Lambot 2, Linotte 5, Vanasch 10, Palm 16.

"On a fait un bon match avec encore une fois une belle assise défensive", relève Fred Delsaute, le coach herbager. "On a fait jeu égal avec Comblain toute la première mi-temps avant de mal recommencer le troisième quart. Mais les gars sont restés soudés et on a réussi à recoller au score dans les cinq dernières minutes pour réaliser le hold-up parfait sur un shoot du jeune Grifnée à cinq secondes de la fin du match. Le groupe a montré une très belle mentalité tout au long du match même dans les moments plus compliqués."

BC Verviers B 89 – RBC Visé 65

BC VERVIERS B: Mourant 19, Mahiat N. 4, Mahiat B. 9, Pitz 14, Calbert 3, Lerho 9, Demez 15, Marot 2, Boquia 0, Gusbin 5, Louis 9.

"Match sur courant alternatif, on a manqué de constance mais les bonnes périodes nous permettaient de prendre de l’avance", résume Jérémy Delsemme, le coach du BC Verviers B. "On doit avoir plus de conviction dans nos choix. Premier match de championnat gagné, c’est toujours positif."

Le BC Verviers était en effet bye la semaine précédente et reste en attente d’une date pour rejouer le match arrêté (condensation) de la première journée.