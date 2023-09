Le commentaire basket-ball de Damien Maréchal: Le BC Verviers dans sa bulle… de bonheur ?

Un doux parfum d’euphorie planait samedi soir dans la bulle de Gérardchamps, là ou le BC Verviers vient de poser ses cartons. Les tournées se multipliaient au coin d’un bar flambant neuf érigé en bord de terrain pour plus de convivialité. On fêtait les victoires de la journée en U18, P2 et la troisième de rang de la R2 du club. Mais aussi et surtout, la concrétisation d’un projet vieux de plusieurs années. Liège a son tram, Verviers City Mall et le club de basket un déménagement plusieurs fois avortés. Mais le matricule 169 a atterri et promet une inauguration en grande pompe dans deux semaines pour le prochain derby face à Pepinster. De quoi faire table rase du passé après plusieurs saisons difficiles sur le plan sportif. Pour naviguer à présent dans une bulle de bonheur ? C’est ce qu’on lui souhaite !