Jérémy Delsemme (BC Verviers, R2): "Un nouveau départ à Gérardchamps"

C’est une sensation de nouveauté et de nouveau départ, même si, avec Ensival, nous y jouions nos matchs sans nous y entraîner. L’implication est différente, je n’y suis plus en "dépannage" mais bien cette fois comme terrain de jeu principal.

Une salle que tu apprécies ? Quels sont les avantages de jouer là-bas ?

Le premier avantage est qu’on bénéficie de plus d’espace, tant sur le terrain qu’en dehors. Ensuite, c’est plus confortable de pouvoir bosser dans de meilleures conditions, au niveau du sol. Les bénévoles et le comité travaillent courageusement et je pense que lorsque tout sera terminé, il ne manquera pas grand-chose pour que cela soit parfait. D’autant que le revêtement doit être changé lors de la prochaine entre-saison.

Le BC Verviers démarre avec un 3/3, la saison passée est oubliée ? Un retour en R1 fera partie des objectifs ?

Il fallait d’office oublier la saison passée pour démarrer celle-ci positivement, avec un bon état d’esprit et pouvoir se donner les moyens de réussir. C’est très difficile de sortir de la R2, puisqu’il faudra obligatoirement passer par les play-off. Selon moi, accrocher une place en play-off est notre premier objectif. Mais nous sommes encore loin d’y être. Il faudra une grande constance, imposer notre jeu, être prêt chaque week-end et espérer compter le moins de blessés possible.