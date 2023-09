Avec Hungs en patron, la défense calaminoise tient le choc en D2

Cinq matches plus tard, la ligne arrière calaminoise a démontré qu’elle tenait bel et bien la route. Et si Seewald, Libert et le jeune Mollers se sont alternés à ses côtés, la constante s’appelle Bastien Hungs. Placé au centre de la défense à trois des Germanophones, ce dernier joue actuellement en véritable patron. "Le début de saison se passe plutôt bien même si sur certaines situations on doit encore progresser", estime-t-il. "Mais globalement, on ne concède pas grand-chose. Que ce soit entre défenseurs ou avec Maxime Mignon, notre gardien, l’entente est très bonne et on communique beaucoup."

Positionné dans le milieu lorsqu’il évoluait à Malmundaria en P1, Hungs a donc fait une croix sur ce poste. En tout cas à ce niveau. "Je me sens bien derrière et je participe quand même pas mal à la construction du jeu. Je pense qu’en D2, je suis en effet plus à ma place là-bas qu’au cœur du jeu." L’objectif sera à présent de garder le cap sur l’ensemble de la saison face à des formations d’un autre calibre que celles rencontrées les deux dernières saisons (en P1 et en D3) par La Calamine. "La différence la plus marquante, de mon point de vue, se fait au niveau de la roublardise et de l’intelligence de jeu. C’est surtout là qu’on voit qu’on a encore franchi un palier."

Toujours est-il que si Alex Digregorio répète inlassablement que son équipe n’est encore nulle part, elle a au moins prouvé qu’elle pouvait tenir la route dans cette compétition. Y compris en défense donc.